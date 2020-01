Elettra Lamborghini è una dei 24 partecipanti a Sanremo 2020. Scopriamo meglio chi è

Nome: Elettra Miura

Cognome: Lamborghini

Nome d’arte: Elettra Lamborghini

Data di nascita: 17 maggio 1994 (25 anni)

Luogo di Nascita: Bologna

Segno Zodiacale: Gemelli

Altezza: 1,70 cm

Peso: 57kg



Elettra Miura Lamborghini, è una cantante e un personaggio televisivo. Ha cominciato la sua carriera nelle discoteche lombarde fino ad approdare in seconda serata al Chiambretti Night. Un anno dopo, nel 2016, ha preso parte a Super Shore un programma in Spagna e nell’America Latina. Lo stesso anno è tornata in Italia per il programma TV #MTVRiccanza. L’anno dopo è tornata in Spagna per Gran Hermano ed è poi stata in Inghilterra per Geordie Shore.

A settembre 2017 si è aperta una finestra nel mondo della musica per Elettra Lamborghini che ha collaborato con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX. L’anno successivo arriva il suo primo singolo: Pem Pem. Dopo quest’ultimo sono usciti altri 3 singoli: Mala, Tocame e Fanfare. A giugno 2018 è tornata in TV come voce narrante della trasmissione Ex on the beach, ma ancora una volta è tornata nel mondo della musica, come giudice al talent show The Voice. Ha attualmente un contratto con la casa discografica Universal Music.

La vita privata di Elettra Lamborghini

Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote del noto imprenditore Ferruccio Lamborghini, ha 4 fratelli: Ferruccio, Lucrezia, Flaminia e Ginevra. Checché se ne dica, Elettra Lamborghini è una ragazza dai sani principi e valori. Non ha avuto molti ragazzi e quelli che ha avuto, ha preferito tenerli nascosti. Non è nascosta però, la sua relazione con il DJ olandese Afrojack, che il 25 Dicembre le ha chiesto di sposarlo.