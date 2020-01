Diletta Leotta e Daniele Scardina: la foto su Instagram toglie ogni dubbio

Diletta Leotta continua a far parlare di sè per quanto succede al di fuori dell’ambiente lavorativo. Dopo il grande successo raccolto con Dazn, per i pre e post partita delle gare di Serie A e le bellissime interviste a tu per tu con i campioni del nostro calcio, ha deciso di condividere anche altro sui social. Su Instagram, la showgirl siciliana continua ad essere tra le più attive, con i milioni di fan che continuano ad aumentare ad ogni foto postata.

Quello che interessa maggiormente, oltre alla sua straordinaria bellezza, è la vita privata di uno dei volti più ricercati della televisione italiana. Dopo la separazione da Matteo Mammì, Diletta è senza dubbio diventata la single più ricercata d’Italia. Diversi flirt le sono stati attribuiti, soprattutto uno è balzato alle cronache gossip degli ultimi mesi, quello con il pugile Daniele Scardina.

Diletta Leotta e Daniele Scardina: la foto che toglie ogni dubbio

Durante le vacanze natalizie, Diletta Leotta si è imbarcata con parte della sua famiglia per andare in Florida. Il suo viaggio a Miami, testimoniato anche da bellissime storie su Instagram, aveva però un fine preciso, oltre al semplice svago: andare a trovare il suo attuale amore. Già dalla scorsa estate si era vociferato di una relazione tra la presentatrice catanese e il pugile milanese Daniele Scardina, con qualche paparazzata in barca che aveva fatto emergere la relazione tra i due. Ora dopo diverse indiscrezioni mai confermate, è arrivato il momento di uscire allo scoperto. La stessa Leotta ha deciso di condividere una storia che la immortala al fianco del prestante atleta, probabilmente in uno dei momenti passati insieme Miami.

A quanto pare l’unica in grado di mettere K.O. un combattente di cotanto calibro è stata proprio la bellissima Diletta. Impossibile resisterle.

