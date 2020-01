Il ricordo di Davide Astori è ancora vivido e indimenticabile in ogni appassionato di calcio. A maggior ragione quando c’è una ricorrenza speciale

Due anni fa il calcio piangeva la scomparsa di Davide Astori. L’ex difensore di Cagliari, Roma, Fiorentina e della Nazionale fu trovato morto in un albergo di Udine il 4 marzo del 2018 a causa di un problema cardiaco. La squadra guidata allora da Stefano Pioli avrebbe dovuto sfidare i padroni di casa dell’Udinese. Oggi, 7 gennaio, Astori avrebbe compiuto 33 anni. Non sono mancati in suo ricordo i tanti messaggi da parte delle squadre in cui ha militato, così come da parte dei tifosi, dalla sua compagna e dei suoi ex colleghi. “Ovunque tu sarai…auguri capitano 13”: così i tifosi della Fiorentina, che hanno affisso uno striscione al di fuori dello stadio Artemio Franchi per il compleanno di Astori, mentre il club viola si è affidato a Twitter: “#DA13 per sempre!”.

Anche la Roma e il Cagliari hanno voluto ricordare il loro ex giocatore: “Buon compleanno Davide”, scrive il club giallorosso; “Per sempre con noi. 7 gennaio 1987″, il ricordo dei sardi. Anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha voluto lasciare un messaggio con un post su Facebook: “Oggi è il tuo compleanno. Nello spirito, nei nostri cuori, ci sei e ci sarai sempre, Capitano”. Tra i suoi ex compagni c’è il ricordo di Borja Valero che, sempre su Twitter, ha scritto “Auguri Davide, #DA per sempre”. Infine il messaggio del Napoli: il club azzurro ha postato una foto del difensore in un duello con Callejon, senza dimenticare l’hashtag #DA13.

Il ricordo di Francesca Fioretti nel giorno del compleanno di Davide Astori

Non manca infine il messaggio di Francesca Fioretti, la compagna del difensore che insieme alla loro figlia Vittoria ha trascorso le vacanze in Finlandia. Proprio nel paese scandinavo, l’attrice nei giorni scorsi ha voluto salutare Davide Astori guardando l’aurora boreale: “Sbamm, ci hai trovate”, recita il post su Instagram. “Insieme” e “per sempre” sono gli hashtag utilizzati dalla Fioretti.

Ha trascorso le vacanze in Finlandia, insieme alla figlia Vittoria. L’intento di Francesca Fioretti è quello di trasmettere alla bimba avuta da Astori la passione per i viaggi, passione condivisa con lo stesso Davide. E dalla Finlandia ha voluto ricordare il suo compagno, nel giorno del suo 33esimo compleanno. In una delle rare interviste rilasciate in seguito alla morte del calciatore, la Fioretti ha spiegato che il motivo dei frequenti viaggi avessero lo scopo di far stupire la figlia osservando il mondo. Ma anche un modo di superare il dolore per la perdita di Davide.

