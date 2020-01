Cammelli abbattuti in Australia. Quanto sta accadendo nel Paese è davvero al limite dell’umano. In questo momento infatti si è presa una decisione molto drastica.

L’Australia è rovente. Il Paese all’estremo sud-est del mondo, se paragonato al Meridiano di Greenwich, è diventato una palla di fuoco. I tantissimi incendi, l’inquinamento, la difficoltà a trovare una soluzione sono senza precedenti. La paura è davvero tanta, in molti ormai si sono rifugiati in zone che sono solo apparentemente sicure, lontani dalla flora e dalla fauna. Proprio per cercare di riportare la situazione su dei livelli accettabili, le autorità stanno facendo di tutto per tornare a controllare il Paese ed il clima. La cosa purtroppo è incredibilmente difficile. La natura è seriamente danneggiata, gli ecosistemi si stanno sgretolando e l’uomo sta vivendo in un costante pericolo. Proprio per questo oggi è stata presa una decisione che ha dell’incredibile e che sta suscitando parecchie polemiche.

Cammelli abbattuti in Australia da cecchini: “Bevono troppa acqua”

Il calore e gli incendi hanno ovviamente creato dei danni incalcolabili e delle situazioni molto complesse. La fauna e la flora sono alterate in modo probabilmente irreparabile ed anche l’uomo sta soffrendo. Proprio per questo è stato deciso che i cammelli abbattuti nelle prossime ore dovranno essere ben diecimila. A comunicarlo è stata Marita Baker, leader degli aborigeni dell’area di Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara. Ecco le sue parole a The Australian, riportate da Leggo: “Siamo bloccati in condizioni di caldo estremo, non stiamo bene, perché i cammelli vengono qui, buttano giù le recinzioni e cercano di prenderci l’acqua. Le acque? Ci sono dei problemi gravi. Alcuni cadaveri in putrefazione hanno contaminato importanti fonti d’acqua e quindi è impossibile bere da lì”. E’ stato deciso dunque di abbattere per 10mila canguri usando dei cecchini, che verranno portati sul luogo tramite elicotteri. Una vera e propria strage. Inutile dire che gli ambientalisti stanno protestando a grandissima voce per questa decisione che appare disumana e violenta.

