Calciomercato Napoli, arriva il primo acquisto. “Firmerà al 100% con gli azzurri“, arriva un importante annuncio per Gennaro Gattuso e l’intera squadra.

Napoli, arriva il primo rinforzo per Gennaro Gattuso. Il club corre così ai ripari dopo la sconfitta contro l’Inter e una stagione che rischia di essere tremendamente fallimentare.

Calciomercato Napoli, firmerà con gli azzurri al 100%

Come infatti riferisce la Rai, Stanislav Lobotka è ormai da considerarsi un nuovo giocatore azzurro nonché il primo rinforzo del 2020 per questa sessione invernale. Il giocatore – evidenzia l’emittente Tv attraverso il suo esperto di mercato – firmerà al 100% col club di Aurelio De Laurentiis entro gennaio.

C’è giusto da comprendere le tempistiche per gli ultimi tira e molla e i dettagli dell’accordo, ma il giocatore ha ormai già la testa al Napoli e non attende altro che il via libera per volare in direzione del Vesuvio.

Non a caso, il giocatore non ha voluto nemmeno prendere parte alla gara tra Celta Vigo e Osasuna dell’ultimo weekend. Pur regolarmente convocato, il centrocampista slovacco si è accomodato in panchina. L’accordo è sulla base di 20 milioni di euro più bonus.

Potrebbe interessarti anche —> Calciomercato Juventus, addio a Douglas Costa: offerta dall’estero

“La verità è che è stato molto onesto, mi ha detto che non era concentrato per questo match e ha chiesto di non giocare. Per questo non è stato chiamato in causa”, ha ammesso il suo tecnico, Oscar Garcia. La verità è che ormai è praticamente tutto fatto tra le sue società. L’intesa è sui 20 milioni più bonus.