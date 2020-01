Calciomercato Milan, si pensa ad uno scambio in attacco con la Roma per questo mercato invernale

La Roma ha problemi in attacco, così come il Milan. Mentre ai rossoneri manca proprio il vizio del gol, i giallorossi hanno dei blackout lì davanti in alcune gare come contro il Torino. Per tale motivo le due parti starebbero pensando ad uno scambio di mercato. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ad invertirsi le maglie potrebbero essere Krzysztof Piatek e Diego Perotti. Il polacco risolverebbe il problema del vice Dzeko, nel frattempo si cerca anche una sistemazione per Kalinic che avrebbe già rifiutato tre club tra cui Newcastle e Bordeaux. L’argentino invece sarebbe il valore aggiunto nel 4-3-3, modulo sul quale si insiste a Milano nonostante gli scarsi risultati. Per Piatek intanto ci sono altri estimatori come West Ham, Newcastle, Fiorentina e Bologna. Più di tutti si sono fatti avanti i Magpies che avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, subito via in 3: i nomi

Il Milan, intanto, in questo mercato di gennaio potrebbe dire addio subito a tre calciatori finiti più o meno ai margini del progetto. In primis ci sarebbe il terzino sinistro Ricardo Rodriguez che, con l’arrivo di Theo Hernandez, non sta trovando più molto spazio. Sullo svizzero negli ultimi giorni ci sarebbe in forte pressing il Fenerbahce pronto a chiudere l’affare in queste ore per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. In seconda battuta, a centrocampo, Paquetà sta ampiamente deludendo le aspettative e con il Paris Saint Germain si sta trattando già da un po’ di tempo. Le ultime voci riferiscono di una frenata perché i parigini ritengono eccessiva la richiesta di 35 milioni di euro da parte di Maldini e Boban. In ultimo c’è Franck Kessié, scivolato in fondo alle gerarchie con l’arrivo di Pioli, sul quale ci sono Napoli e Wolverhampton. Il prezzo è stato fissato già da un po’ di tempo: servono 25 milioni di euro per portarlo via.

Questi tre, però, non sono gli unici elementi di cui il Milan a lungo andare vorrà disfarsi per cominciare un capitolo totalmente nuovo. Ci sono infatti anche i nomi di Calabria, Suso, Duarte, Musacchio e Caldara sul taccuino dei possibili partenti entro la fine della stagione.

