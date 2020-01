Calciomercato Juventus, un’offerta importante dall’estero potrebbe portare Douglas Costa a dire addio in questo mercato invernale

In questa stagione Douglas Costa, in campo con la Juventus, lo si vede molto poco. Questo non per le sue indubbie qualità tecniche, ma per la fragilità muscolare che lo porta di continuo ad avere problemi. Quando ha giocato, però, ha sempre dimostrato di poter essere determinante e per questo motivo il Paris Saint Germain avrebbe pensato di acquistarlo per rinforzarsi a gennaio.

Calciomercato Juventus, importante offerta del PSG per Douglas Costa

Il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, avrebbe pensato di offrire ben 40 milioni di euro pur di strappare il brasiliano alla Juventus. Questo starebbe facendo traballare i dirigenti bianconeri, nonostante essi siano propensi a tenerlo in quanto c’è molta fiducia su di lui. Qualora non dovesse avvenire il trasferimento a gennaio, se ne potrebbe parlare anche in estate quando i bianconeri avranno già in casa il sostituto e cioè Dejan Kulusevski. Lo svedese è stato prelevato dall’Atalanta per 35 milioni di euro più 9 di bonus e resterà in prestito al Parma fino alla fine di questa stagione.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, l’annuncio a sorpresa di Paratici

Juventus-PSG, salta lo scambio a centrocampo

Sono diverse settimane che si parla anche di un possibile scambio tra Juventus e Paris Saint Germain a centrocampo. Ad approdare a Torino sarebbe dovuto essere Leandro Paredes, mentre il percorso inverso lo avrebbe fatto Emre Can. Negli ultimi giorni, però, pare che la trattativa si sia arenata per le richieste dei francesi che, oltre al tedesco, vorrebbero anche 10 milioni di euro. Inoltre il tecnico Paredes l’altro giorno ha ribadito la sua incedibilità: “Paredes ha giocato molto durante l’ultima fase della stagione e credo abbia dimostrato di poter essere importante per noi. Ha fatto vedere di essere capace di stare nel nostro gioco. Credo che resterà”.

Ora i bianconeri sono pronti a fiondarsi su altri obiettivi. Si valuta infatti il possibile ritorno di Arturo Vidal del Barcellona, ma l’Inter è in vantaggio. Inoltre si studia l’arrivo già a gennaio di Eriksen che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Tottenham. Il danese però è nel mirino di diversi club tra cui i nerazzurri, il Real Madrid ed il Manchester United. I Reds vedono in lui il sostituto di Pogba che a fine stagione potrebbe lasciare la Premier League per far ritorno proprio a Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Conte Capello, accesa discussione al termine di Napoli-Inter