Ancora una volta Belen Rodriguez infiamma il mondo di Instagram. La conduttrice spagnola diventa la pantera delle nevi ed il web va in tilt

La modella e conduttrice spagnola, Belen Rodriguez, sa sempre come far impazzire i suoi followers. La conduttrice non è nuova a scatti provocatori o semplicemente maliziosi, ed anche stavolta ha mandato il web in tilt.

La presentatrice di “Tu Si que Vales” sta infatti trascorrendo le sue feste natalizie sulla neve, e quale miglior località per scattarsi le foto, se non la bella ed ambitissima meta dei Vip, Saint Moritz.

Sulle vette svizzere, la regina di Instagram sta vivendo una vacanza extralusso, in compagnia del piccolo Santiago e di suo marito, Stefano De Martino. L’amatissima argentina, ogni giorno aggiorna i suoi seguaci durante la sua vacanza, ed anche oggi non ha perso l’occasione per far letteramente impazzire il mondo di Instagram. Andiamo a scoprire la foto incriminata.

Belen in versione pantera delle nevi – FOTO

Così uno dei volti principali di Canale 5, si è fatta ritrarre in posa sulla neve. A scattare la foto, con molte probabilità, è stato proprio Stefano De Martino.

Nella foto postata su Instagram, possiamo vedere Belen Rodriguez, in un completo nero super aderente e che esalta le forme del corpo della modella argentina. Ai suoi piedi, invece, due classici scarponi da neve, mentre sul viso sono poggiati gli enormi occhiali da sci.

Il dettaglio che non sfugge ai fans sono le mani, prive di guanti, poggiate sulla gelida neve svizzera. Insomma una Belen che non solo infiamma i fans, ma che scioglie addirittura il ghiaccio svizzero. Infine a coprire il capo, ci pensa un costosissimo cappello di lana targato Stone Island, più visibile nella foto successivamente postata dalla conduttrice.

Come sempre il riscontro del pubblico è stato enorme, con oltre 378.000 like in pochissime ore.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo del Gossip, CLICCA QUI !