Agguato a un ex Juventus in queste ore: l’ex calciatore è stato ferito a colpi di pistola mentre era nei pressi della sua abitazione.

Agguato a Darko Kovacevic , ex attaccante serbo che ha indossato in passato anche le maglie di Juventus (1999-2001) e Lazio (2001-2002). Lo riferiscono i media greci e ‘Corriere.it’, secondo cui un uomo avrebbe ferito l’attuale dirigente dell’Olympiacos proprio in queste ore a colpi di pistola nei pressi della sua abitazione a Glyfada, comune della periferia meridionale di Atene. Proviamo a fare chiarezza su questa vicenda che vede coinvolto l’ex centravanti della Nazionale serba.

Darko Kovacevic era sotto casa sua, quando un uomo sarebbe uscito da una Smart e avrebbe provato a colpirlo con diversi colpi di arma da fuoco, ferendolo al ginocchio. L’ex Juve sarebbe stato portato immediatamente in ospedale e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto aggiunto dall’agenzia di stampa pubblica ellenica ‘ANA’, Kovacevic potrebbe essersi ferito a causa della caduta a terra dopo gli spari. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore in merito a questa vicenda.

