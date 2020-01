Francesco Totti ‘contro’ Florenzi su Instagram, a rivelarlo è un tifoso: ecco cosa è successo

Francesco Totti vuole Alessandro Florenzi fuori dalla Roma? Non è certo, ma quasi. Ieri infatti, dopo la sconfitta giallorossa contro il Torino, un tifoso ha pubblicato su Instagram un post. La frase, molto chiara, era “VENDETE FLORENZI”. Fin qui sembra essere un normale sfogo, ma a stupire è il ‘like’ di Francesco Totti. Il tifoso ha poi pubblicato lo screen dimostrativo. Er Pupone già poco tempo fa aveva dichiarato di aspettarsi di vedere Lorenzo Pellegrini con la maglia di capitano. Quest’ultimo però sembra fortemente ricercato da diversi top club europei per l’estate tra cui Juventus, Manchester United e Paris Saint Germain.

Francesco Totti, pesante stoccata alla Roma

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport non senza indirizzare una stoccata al club giallorosso: “Se io fossi il procuratore di un Totti venticinquenne? Sicuramente non giocherebbe alla Roma. A venticinque anni già se lo sarebbero comprato (ride, ndr). Penso che farebbe fatica a rimanere così a lungo alla Roma”.

Sulla sua nuova avventura nel calcio: “Ma non farò il procuratore, ormai quella è una parola passata. Farei lo scouting: perlustrerei per scoprire qualche giovane promettente”.

Calciomercato Roma, la situazione di Florenzi

Dopo un periodo nel quale mister Fonseca aveva relegato ai margini Alessandro Florenzi, nelle ultime gare il terzino è tornato ad essere titolare. Ciò nonostante vive di alti e bassi a livello di prestazioni e per lui potrebbe comunque esserci una soluzione in uscita in questo mercato di gennaio. Su di lui, più di tutti, ci sarebbe l’Inter che cerca rinforzi sulle fasce. Possibile inserimento anche del Napoli qualora Callejon andasse in Cina. Gli altri club che ci hanno fatto un pensiero sono Cagliari, Sampdoria e Fiorentina. Il prezzo si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro.

Intanto, per i tifosi che si aspettavo qualche rinforzo a gennaio, arriva una brutta notizia direttamente dal team manager Morgan De Sanctis. “Sul mercato di gennaio siamo tutti in linea sul fatto che la squadra sia difficile da migliorare. Non ci sono condizioni per le quali bisogna cercare qualcosa di esotico, siamo convinti di avere già le risorse per arrivare fino al termine della stagione da protagonisti”.