Sondrio, è morto il bimbo di 4 anni dopo lo schianto del bob contro un albero: la tragica notizia è proprio di queste ore.

Purtroppo è morto il bimbo di 4 anni che, sabato scorso, era rimasto coinvolto nell’incidente con il suo bob sulle nevi di Valdidentro, in provincia di Sondrio. Lo riferisce proprio in questi istanti ‘Repubblica.it’, secondo cui Diego Lanfranchi (nome della vittima, ndr) non ce l’avrebbe fatta a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto del bob contro un albero. Il fratellino di due anni, che sedeva nella parte posteriore dello slittino, è invece stato dimesso nella giornata di oggi.

LEGGI ANCHE >>> Trentino, tragedia in montagna: muore un base jumper

Sondrio, morto il bambino dopo incidente col bob

Secondo le testimonianze di alcuni testimoni, l’impatto tra lo slittino e l’albero sarebbe stato estremamente violento, a tal punto da provocare la morte del bambino di 4 anni che era stato trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I medici hanno provato fino alla fine a salvarlo, ma le lesioni riportate nell’incidente di sabato pomeriggio si sono rivelate alla fine fatali per il piccolo Diego Lanfranchi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valanga in Val Senales: travolte e uccise una donna e una bimba