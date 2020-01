Sara Tommasi è pronta a tornare in tv: la showgirl umbra annuncia i suoi progetti lavorativi futuri. Poi racconta il passato e attacca Andrea Diprè

Dopo un recente passato davvero buio, caratterizzato anche da scandali di sesso e droghe, Sara Tommasi sembra aver ritrovato la serenità. La showgirl, nata 38 anni fa a Narni, in provincia di Terni, ha vissuto momenti di grande popolarità nei primi anni 2000, partecipando a diverse trasmissioni televisive e posando come modella per le più importanti agenzie fotografiche italiane. Ora, dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, per lei è giunto il momento di tornare alla ribalta nel mondo della televisione.

Sara Tommasi al Grande Fratello Vip: il ritorno in tv della showgirl

In una lunga intervista concessa alla trasmissione “Il punto” in onda su ‘Antenna Sud‘, Sara Tommasi ha ripercorso i momenti salienti della sua vita, annunciando il ritorno sugli schermi televisivi. Dopo la sua ultima apparizione di qualche settimana fa su Canale 5 a ‘Live non è la D’Urso’, la showgirl ternana ha rivelato la sua partecipazione alla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘. La 38enne, laureata in economia presso l’Università Bocconi di Milano, ha precisato, però, di non voler entrare sin da subito nella casa più famosa e spiata d’Italia, ma di voler posticipare di qualche settimana l’inizio della nuova avventura.

Tra i piani futuri di Sara non ci sarebbe solo il Grande Fratello, visto che alla conduttrice Manila Gorio ha confidato: “A breve sarà a fianco di una conduttrice che mi ha sempre voluto bene e chi mi vorrebbe con lei nel suo programma come ai vecchi tempi“. Il riferimento è a Simona Ventura, conosciuta all’epoca dell’ ‘Isola dei Famosi’.

Sara Tommasi al Grande Fratello Vip: vita, carriera e scandali della showgirl

Nell’intervista l’ex “naufraga” ha parlato anche del periodo difficile trascorso qualche anno fa, parlando anche del rapporto con Andrea Diprè: “E’ una persona che mi ha fatto molto male, sto cercando, insieme ai miei collaboratori, di cancellare dalla rete questi brutti ricordi, Quella non ero io, sono finita nelle mani di una persona che mi ha totalmente plagiata, approfittandosi del mio disturbo bipolare, che si stava impossessando di me“.

Il riferimento è alla parentesi di attrice pornografica, seguita da forte depressione ed uso di droghe. In merito alle vicende si Sara Tommasi sono state eseguite anche indagini giudiziarie per abusi nei suoi confronti. Ultimamente è tornata a Terni, sua città natale, dichiarando di aver trovato lavoro in una panetteria. Tra i programmi tv che l’hanno lanciata verso la fama, oltre all”Isola dei Famosi’ ci sono ‘Paolo Limiti Show’ e ‘Quelli che il calcio sulla Rai, Paperissima, Veline e la trasmissione sportiva ‘Speciale Europa League’ sulle reti Mediaset.