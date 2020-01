Sanremo 2020, Amadeus annuncia 2 nuove cantanti: i nomi sono stati svelati nel corso della puntata speciale de ‘I Soliti Ignoti’.

Grandissime novità in vista del Festival di Sanremo 2020, in programma da martedì 4 a sabato 8 febbraio. I cantanti che parteciperanno al prestigioso appuntamento del ‘Teatro Ariston’ saranno, infatti, 24 e non 22: ad annunciarlo è il conduttore e direttore artistico Amadeus nel corso della puntata speciale di questa sera de ‘I Soliti ignoti’. Mettiamo, però, ordine e vediamo chi sono le 2 attese new entry.

Sanremo 2020, ecco le 2 grandi novità

I due artisti che si aggiungeranno ai restanti 22 sono Rita Pavone e Tosca: la 74enne originaria di Torino presenterà il brano ‘Niente (Resilienza 74)’, mentre la 52enne romana si esibirà sulle note di ‘Ho amato tutto’. Rita Pavone, dunque, tornerà a Sanremo a distanza di 48 anni dalla sua ultima esibizione, avvenuta nel 1972 con il brano ‘Amici mai’. Tosca, invece, ha trionfato 24 anni fa insieme a Ron con il brano ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’. Novità davvero importantissime, quindi, a meno di un mese dall’inizio della kermesse canora più famosa del nostro paese.

