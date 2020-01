Reggio Calabria: una ragazza di 16 anni è morta oggi colpita da meningite. L’ospedale invita a non creare falsi allarmismi, ma i casi stanno diventando molti.

Reggio Calabria è una città sospesa tra il dolore e la paura. Oggi, 6 gennaio, infatto una ragazza di 16 anni è morta di meningite e la confrma è arrivata direttamente dalla direzione del Grande Ospedale Metropolitano, la struttura principale del capoluogo calabrese.

Come ha spiegato l’ospedale in un comunicato il decesso è da attrobuire ad una “Sepsi Meningococcica microbiologicamente accertata. Una malattia ad elevatissima mortalità anche se opportunamente e tempestivamente trattata». La Direzione del G.O.M. ha spiegato anche il decorso nelle ultime ore. La ragazzina, A.M. è arrivata al Pronto Soccorsonella tarda martrtinata del 5 gennaio e poi ricoverata in pediatria.

Lì le condizioni cliniche erano apparse subito critiche. Nonostante le cure alle quali è stata sottoposta, tre ore dopo è sopraggiunta la morte. Così è anche stato isolato il batterio responsabile. Ma “la Direzione Aziendale ritiene di dover rivolgere un appello volto ad evitare ogni ingiustificato allarmismo. Questo considerato il fatto che il contagio di questa patologia si realizza solo attraverso un contatto stretto e prolungato con una persona colpita dall’infezione”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Meningite, epidemia senza fine: quinto caso in un mese

Meningite killer in Italia, diversi casi nelle ultime settimane



Il caso di meningite mortale registrato nelle ultime ore a Reggio Calabria segue a stretto giro quelli delle ultime settimane. Nei giorni scorsi infatti un’altra ragazzina, di soli 14 anni, era morta per lo stesso motivo all’Ospedale civile di Sassari (per lei una meningoencefalite batterica).

E a Genova sempre nelle corse ore era spirata una 3enne originaria dell’Ecuador. Si è trattato della terza vittima di meningite a Genova nell’ultimo mese e mezzo dopo la 26enne Alicia Silvana Corrales Rodriguez e la 27enne Ilaria Caccia, 27 anni, studentessa universitaria e cameriera nel bar del padre.

Intanto l’Ats di Bergamo dopo un vertice di ieri Prefettura con l’assessore regionale Giulio Gallera, passa ai fatti. Dopo il quinto caso di sepsi da meningococco in poche settimane nella zona del lago d’Iseo, ha diramato un primo bollettino di informazione. I destinatari sono i sindaci e forze dell’ordine e si dice chiaramente che saranno vaccinate tutte le persone fino a sessant’anni di età.

Una misura ritenuta necessaria rischio di contagio. I cinque casi finora hanno riguardato un ragazzo di 16 anni ricoverato in prognosi riservata all’ospedale papa Giovanni con febbre alta e difficoltà respiratorie,anche se pare stia meglio. Poi una donna di 48 anni, di Predore, che lavorava a Castelli Calepio e che è deceduta agli Spedali Civili di Brescia. Il 3 dicembre era morta, sempre per sepsi da meningococco, una diciannovenne di Villongo. E a Villongo gli altri due colpiti: una studentessa di 16 anni e un uomo di 36, entrambi ora fuori pericolo.