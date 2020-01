Napoli, negli ospedali e sulle ambulanze è emergenza continua. Dopo gli ultimi allarmi il governo ha deciso di passare all’azione.

Napoli, negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli allarmi e le violenze ai danni di medici, infermieri, personale sanitario. L’ultimo eposiodio, quello del ‘sequestro’ preventivo di un’ambulanza per prestare soccorso è stato solo la classica goccia capace di far traboccare un vaso strapieno.

Le associazioni dei medici parlano chiaramente di situazione insostenibile e il governo passa al contrattacco. Lo ha preannunciato Luciana Lamorgese, che da qualche mese guida il ministero dell’Interno. La decisione è sicuramente clamorosa ma sembra anche l’unico modo per fronteggiare l’emergenza.

“Dal 15 gennaio saranno attive – ha spiegato il ministro – le prime telecamere sulle ambulanze in servizio nel territorio di Napoli”. la sollecitazione era arrivata a metà dicembre duirante un incontro presso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ma non è tutto perché i presidi ospedalieri installeranno anche sistemi di videosorveglianza collegati con le centrali delle Forze di polizia.

Come ha confermato il ministro “l’attenzione del Viminale è massima su tutti i gravissimi episodi di violenza ed aggressione agli operatori del 118 in città e in provincia di Napoli, avvenuti in questi ultimi giorni. Le misure sono uno sforzo operativo che verrà rafforzato. Questo per garantire sicurezza e tutela al personale sanitario quotidianamente impegnato a servizio della comunità”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, ragazzi sequestrano ambulanza: il motivo è sorprendente

Napoli: Pronto Soccorso e ambulanze blindate, lo chiedono i medici

Uno sforzo apprezzato da chi ogni giorno si trova in prima fila a garantire la sanità in condizioni complicate. Lo conferma

Manuel Ruggiero, presidente di ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, intervistato dall’Ansa. Spiega che dove, specie nei Pronto Soccorso, non fosse possibile avere la Polizia, ben venga l’Esercito. Ormai quella di Napoli e del suo territorio è una emergenza vera, insostenibile.

E anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha detto la sua: “Non siamo in guerra ma bisogna mettere il servizio del 118 nelle condizioni di lavorare in tranquillità. A volte si amplificano le cose ma non sempre si raggiunge l’obiettivo migliore a cui tutti vogliamo propendere”. In particolare gli operatori del 118 devono essere messi in condioni di lavorare serenamente.

Più drastico Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl NA1. “Che fossimo in ‘guerra’ lo si era capito sin dal primo giorno ma non non arretreremo di un millimetro. Non possiamo cedere a comportamenti delinquenziali che non devono caratterizzare Napoli”. Quindi adesso aspettano che il governo sblocchi alcune proposte di legge che sono ferme da tempo. E l’installazione delle telecamere a bordo dei mezzi è un buon punta dal quale partire.