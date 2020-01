A Napoli alcuni ragazzi sequestrano un ambulanza nella notte: il motivo è davvero sorprendente

Episodio davvero singolare quello che è accaduto nella tarda serata di domenica 6 gennaio a Napoli. Alcuni ragazzi hanno sequestrato un’autoambulanza, prendendo in “ostaggio” anche gli operatori sanitari del 118. Il motivo? Un loro amico aveva riportato solamente una distorsione al ginocchio. La denuncia del fatto è arrivata dall’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate‘, che ha descritto, in un post di Facebook, tutta la vicenda. Un evento, anch’esso, davvero spiacevole, che fa il paio con quelli accaduti nei giorni, sempre nel capoluogo regionale campano, dove sono avvenute diverse aggressioni al personale medico. Si tratta del quinto caso nei primi giorni del 2020.

Napoli, ragazzi sequestrano ambulanza: la spiegazione dei fatti

La notizia è davvero particolare, perchè se da una parte può anche strappare una risata, dall’altra ci fa riflettere su come persone che di lavoro salvano vite, vengano purtroppo trattate in malomodo. Rimanendo al fatto in questione, il post dell’ associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, divenuta famosa in questi giorni per le brutte vicende di cronaca, spiega come sono andate le cose.

Nel pomeriggio la postazione 118 della stazione centrale si trovava al Loreto mare per un intervento, improvvisamente nel pronto soccorso entra un gruppo di ragazzi che prende di forza l’equipaggio e lo costringe a salire a salire in ambulanza. Dopodichè, con 3 di questi individui a bordo, e sotto minaccia, l’equipaggio si dirige verso il quartiere ‘Case nuove’, retrostante a Loreto mare. Il mezzo, infine, giunge sul posto, circondato di una folla di persone che ricoprono di insulti i sanitari.

Ambulanza sequestrata, ennesimo caso di aggressione a personale medico

La folle vicenda si conclude quando, arrivati a destinazione, il medico con stupore trova un ragazzino di 16 anni con una lieve distorsione al ginocchio, una situazione tutt’altro che allarmante. Ma non è finita qui, perchè nonostante l’evidente esagerazione da parte degli amici del ragazzo, questi ultimi intimano l’equipaggio, sempre con toni minacciosi, a trasporta il giovane in ospedale. L’intervento si è concluso a Loreto Mare, dove tutto è cominciato.