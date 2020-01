Napoli-Inter, la video sintesi con il tabellino e le pagelle del match della 18.a giornata di Serie A, disputato lunedì 6 gennaio

Chiamata a rispondere alle vittorie di Juventus e Lazio, l’Inter si porta sullo 0-2 in mezzora nel primo tempo grazie alla doppietta di Lukaku. Letale, il belga nell’approfittare degli errori degli avversari. Nel primo gol, un errato disimpegno lo lancia a campo aperto per 50 metri conclusi da un tiro che impatta sul palo e conclude la propria traiettoria nell’angolo opposto. Dinamica simile nella seconda rete, nella quale il fendente a oltre 100km/h dell’attaccante nerazzurro piega le mani di un goffo Meret, incapace di respingere il tiro centrale del rivale. Una vera mazzata per il Napoli che, nel momento peggiore, trova la forza per accorciare le distanze con Milik lesto a ribadire in rete a porta vuota l’assist di Callejon.

Nel secondo tempo, l’Inter fa “sfogare” il Napoli in avvio prima di colpire nuovamente con Lautaro Martinez. Una sentenza, l’argentino. Poco servito e pericoloso nella prima frazione, l’attaccante nerazzurro approfitta di un disimpegno errato di Manolas e non lascia scampo a Meret nei pressi dell’area piccola.

L’1-3 dà ulteriore fiducia all’Inter che ritrova anche Barella e Sensi, subentrati nella ripresa. Il Napoli, colpito nuovamente, prova a reagire e Insigne scheggia l’incrocio dei pali con una punizione dal limite. A dieci dal termine, Gattuso manda in campo anche Lozano e Llorente ma l’Inter gestisce il prezioso vantaggio senza affanni, torna a vincere al San Paolo in campionato dopo 23 anni (1997; 0-2 con Gigi Simoni in panchina) e riprende la Juve in testa alla classifica in attesa del prossimo weekend da brivido con Inter-Atalanta e Roma-Juventus. Prosegue la crisi del Napoli, sempre più lontano dalla Champions e atteso sabato prossimo all’Olimpico dalla lanciatissima Lazio.

Napoli-Inter, i voti e il tabellino della partita

Napoli: Meret 4; Hysaj 5 (82′ Lozano sv), Di Lorenzo 5, Manolas 5, Mario Rui 6; Fabian 5,5 (83′ Llorente sv), Allan 5,5, Zielinski 6,5; Callejon 6, Milik 6,5, Insigne 6

Inter: Handanovic 7; Skriniar 6, de Vrij 6,5, Bastoni 7; Candreva 6, Vecino 6,5 (73′ Sensi 6), Brozovic 6,5, Gagliardini 6 (56′ Barella 5,5), Biraghi 6; Lukaku 8 (88′ Borja Valero sv), Lautaro 7.

MARCATORI: 14′; 33′ Lukaku (I), 39′ Milik (N), 62′ Lautaro (I)

AMMONITI: Candreva, Barella (diffidato), Sensi, Skriniar (diffidato)

Video highlights di Napoli-Inter

