Una vera e propria scena dell’orrore a Milano. Qui, una donna anziana di 90 anni, è stata trovata legata ed uccisa nell’agriturismo di famiglia.

Quella vista dalla polizia arrivata sul luogo del crimine è stata una vera e propria scena dell’orrore. Infatti, giunti sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato una donna di 90 anni legata ed uccisa.

Gli inquirenti hanno subito notato le violenze subite dall’anziana signora, percosse sulla testa, segni di violenza sparsi sul corpo, insomma un vero e proprio omicidio svolto senza pietà. Inoltre il corpo della signoria, sarebbe stato trascinato da un’altra stanza del piccolo appartamento a pianterreno della cascina gialla dove viveva.

Milano, fermato un uomo in seguito all’omicidio

Dopo i primi accertamenti, gli inquirenti sarebbero riusciti a risalire all’identità della donna. Infatti il corpo appartiene a Carla Quattri Bossi, 40 anni, trovata morta nell’Agriturismo di famiglia.

Secondo le prime investigazioni, nessuno avrebbe sentito nulla, fino a quando la segretaria non ha ritrovato il corpo dell’anziana. Dopo l’urlo della segretaria, sono state avvertite le autorità. La segretaria ha infatti avvertito la polizia, affermando che gli aggressori hanno spaccato la testa alla 90enne.

Al momento gli inquirenti non escludono la pista della rapina finita male. Infatti ci sarebbero tutti i presupposti, per seguire questa strada. Anche i dipendenti dell’agriturismo, non hanno saputo offrire nessun dettaglio sulla vicenda. Nella stanza della signora c’erano tutti i segni di una rapina: cassetti e ante degli armadi aperti, oggetti e vestiti per terra, ma soprattutto le impronte delle scarpe, da cui è partita l’indagine.

Inoltre per la giornata di oggi, l’agriturismo ha deciso di chiudere esclusivamente per lutto.

Intanto dopo le prime indagini, la polizia ha fermato un uomo. Sull’arrestato pende l’accusa di omicidio. Seguiranno aggiornamenti.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulla Cronaca Italiana, CLICCA QUI !