Milan-Sampdoria, il video con gli highlights e le pagelle con i voti del match disputato a San Siro, lunedì 6 gennaio

A San Siro è l’Ibra Day. Sessantamila spettatori accolgono Ibrahimovic con un’ovazione all’ingresso in campo per il riscaldamento. Archiviata la bella accoglienza, il primo tempo riserva ai tifosi rossoneri la stessa sofferenza dei match passati. E’ il Milan a fare la partita ma il gioco non decolla e le occasioni latitano. Se si esclude una mischia su calcio d’angolo conclusa da un tiro di Bonaventura respinto da Colley, Audero deve scaldarsi i guantoni solo nel finale con il tentativo di Suso da posizione defilata. La Sampdoria è costretta a due cambi per gli infortuni di Ramirez e De Paoli, sostituto proprio dell’uruguaiano. I blucerchiati controllano senza eccessivi affanni ma nei primi 45′, Donnarumma è da senza voto.

Nel secondo tempo, l’atteso ritorno in campo di Ibra. E’ la Sampdoria, tuttavia, a sfiorare il vantaggio in due occasioni con Gabbiadini e Vieria sui quali sventa un provvidenziale Donnarumma. Ibrahimovic gioca, di fatto, da fermo e partecipa a qualche azione offensiva. L’occasione più ghiotta capita a Leao che spara alto su Audero in uscita. Nel finale non succede nulla. Uno 0-0 che non serve al Milan, la cui stagione, forse si è definitivamente chiusa oggi.

Milan-Sampdoria: tabellino, voti e pagelle del match

MILAN (4-3-3) – Donnarumma 7; Calabria 5.5, Musacchio 6.5, Romagnoli 6.5, Hernandez 7; Krunic 4.5 (Paqueta sv), Bennacer 7, Bonaventura 5.5 (Leao 5.5); Suso 4.5, Piatek 5 (Ibrahimovic 6), Calhanoglu 6.

SAMPDORIA (4-4-2) – Audero 6.5; Bereszynski 6.5, Colley 6.5, Chabot 7, Murru 6; Thorsby 6.5, Linetty 6, Vieira 6, Ramirez 6.5 (De Paoli sv) (Jankto 5); Gabbiadini 4, Quagliarella 5 (Ekdal sv)

AMMONITI: Krunic; Depaoli, Thorsby, Colley, Bereszynski, Linetty

