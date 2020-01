Si fa sempre più intenso l’impulso polare presente sull’Italia. Secondo le previsioni meteo, iniziano a scendere le temperature, con freddo sulla penisola

Sarà una Befana da brividi. Stavolta a far accapponare la pelle, non sono le storie sul personaggio simbolo dell’Epifania, ma l’imminente calo termico sulla penisola. Nella giornata odierna, l’impulso polare si farà sempre più potente, portando delle vere e proprie temperature invernali.

Nonostanta il repentino calo termico, però, la costante di questa giornata è il bel tempo. Infatti, fatta eccezione per qualche densa foschia notturna, non dovrebbero esserci precipitazioni. Le basse temperature, inoltre, porteranno ad alcune nevicate e la formazione di estese gelate. Andiamo quindi a vedere la situazione meteorologica odierna.

Meteo, lunedì 6 gennaio

Quel che possiamo dire con certezza, è che sarà una Befana fredda e ventosa. Infatti una seccatura presente sulla penisola, permetterà alle freddi correnti scandinave in circolo sulla penisola. Un passaggio veloce, che porterà freddo ed una instabilità che rimarrà comunque limitata. Infatti il fronte freddo non porterà precipitazioni, ma al massimo solo qualche annuvolamento. Andiamo quindi a vedere la situazione settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, prevale il bel tempo, con il sole che la farà da protagonista su tutte le regioni. Qualche nuvola di troppo si presenterà in Liguria, mentre resistono i banchi di nebbia in Val Padana. Le temperature sono in calo, con massime dai 6 agli 11 gradi.

Invece anche nell‘Italia Centrale, continuerà a proseguire la fase di bel tempo, con cieli sereni e poco nuvolosi. Qualche fiocco di neve cadrà sulle vette degli Appennini, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature scendono anche qui, con valori massimi che oscilleranno tra i 6 e gli 11 gradi.

Indine sulle regioni del Sud Italia, iniziano ad arrivare alcune correnti fredde dai Balcani. Una lieve variabilità e qualche fenomeno colpirà la Calabria ionica. Più sole invece sulla Sicilia e sulle restanti regioni meridionali. Anche qui scendono i valori termici, con massime dai 6 agli 11 gradi.

L.P.

