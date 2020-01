Matteo Salvini minacciato su Twitter. Il politico italiano ha appena ricevuto delle vere e proprie minacce sul proprio profilo Twitter ufficiale.

Matteo Salvini è sempre al centro dei riflettori. Il noto politico spesso posta immagine e video irriverenti, dal contenuto molto forte. Non ha mai peli sulla lingua il membro della Lega, che attacca gli avversari politici e chi lo infastidisce senza mezze misure. Quello di Salvini è uno dei profili Twitter più seguiti in Italia, che spesso finisce con l’andare in tendenza di post in post. Nessuno dimenticherà, ad esempio, la sua lotta alla cioccolata ed alla Nutella, considerata nemica a causa delle nocciole importate. Affermazioni che però erano a dir poco ipocrite considerati sempre le immagini pubblicate dallo stesso leghista un mese prima, in cui si vantava di cibarsi di Nutella e pane.

Matteo Salvini minacciato: “Ho una magnum, ti sto aspettando!”

Sotto l’ultimo post fatto dal politico italiano, un uomo è andato parecchio oltre. Tra i tanti insulti e commenti di disprezzo, che purtroppo sono conditi da parolacce ed immagini poco consone, un tweet ha subito colto l’attenzione di tutti. Un uomo, originario di Cesena, che per motivi di privacy ci limiteremo a definire A.M. ha minacciato Salvini. In una risposta al post del politico, scritta proprio dall’uomo di Cesena, c’è scritto, in modo sgrammaticato, quanto segue.

“Spero che il primo vero terrorista ti faccia fuori, così impari a dare aria hai denti, comunque ti aspetto a Cesena ce pronto un 7.57 Magnum, fidati che fara centro”.

Ovviamente una cosa del genere ha creato tantissimo movimento sui social, con moltissime persone che a loro volta hanno minacciato l’uomo, insultandolo e deridendolo. Qualcuno lo ha appoggiato ed il tweet è arrivato così in alto che alla fine ha raggiunto lo stesso Salvini.

La risposta del politico della Lega

Ha risposto a tale commento il diretto interessato, Matteo Salvini, che ha immediatamente placato le acque. Il politico italiano, infatti, invece che minacciarlo od insultarlo a sua volta, ha deciso di gettare acqua sul fuoco sbeffeggiandolo. Salvini ha infatti consigliato ad A.M. di usare i soldi per comprare un libro di grammatica invece che usare tale denaro per le pistole. Ora si attende una risposta da parte del diretto interessato che però, probabilmente, deciderà di non replicare affatto. Chissà che quanto accaduto non possa suscitare l’interesse della polizia postale, che ha i mezzi e le conoscenze per rintracciare l’uomo di Cesena e punirlo con forza.

