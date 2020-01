Kaylen Ward è un’influencer americana che ha deciso di aiutare l’Australia in fiamma in modo originale. Ma non tutti hanno apprezzato la sua iniziativa.

Kaylen Ward è una delle tante che si stanno battendo in queste ore per dare una mano all’Australia in fiamme. Il Paese è in ginocchio per i tantissimi incendoi che stanno interessando tutto il territorio, c’è anche bisogno di solidarietà. E la giovane influencer californiana ha deciso di scendere in campo in prima persona, con un’iniziativa particolare.

La ragazza è nota su Instagram e Twitter come ‘The naked philanthropist’ e non si è smentita. Nuda sui social, ma solo per quelli che pagheranno. Due giorni fa su Twitter ha postato un medssaggio spiegando di aver lanciato una raccolta fondo in favore dell’Australia che non riesce ad uscire dall’emergenza creata dagli incendi.

L’appello era chiaro. Avrebbe inviato sue foto nuda a tutti quelli che avessero donato almeno 10 dollari per una sottoscrizione in favore del Paese australe. Ovviamente un invio in privato e solo dopo che la donazione dsarà stata confermata con un documjento concreto. Morale? In soli due giorni Kaylen ha già raccolto poco più di 500mila dollari, una cifra che forse nemmeno lei pensava di poter mettere insieme.

Australia ancora in fiamme, Kaylen l’aiuta ma Instagram la blocca



Ma come è nata l’iniziativa? Kaylen Ward lo ha raccontato a BuzzFeed. “Ero molto preoccupata che la notizia non avesse la dovuta copertura da parte dei media e che, di conseguenza, non ci fossero molte donazioni. Mi aspettavo di riuscire a raccogliere al massimo 1000 dollari“. Invece è stato un successo clamoroso, almeno fino a quando non sono intervenuti direttamente i gestori dei social.

Infatti il profilo Instagram della ragazza è stato disattivato e come se non bastasse la sua famiglia l’ha cacciata. In più il ragazzo dietro al quiale andava, adesso non le vuole più parlare. ma cosa c’è di più imporytante se non salvare la natura e gli animali dell’Australia in fiamme?

Prima di decidere cosa fare di quei soldi, che le sono arrivati in così poche ore, la Ward ha rivolto anche un appello a chi sul web la sta insultando. A loro chiede di non bullizzare gli altri sul web, c’è gente che si è suicidata per questo. “E alle persone che sotto a questo post mi chiedono foto nuda o mi chiedono di controllare i messaggi, dico che dovreste vergognarvi. Ho solo 20 anni. Sono solo una persona e quello che fate mi ferisce. Pensate soltanto alla stessa cosa fatta contro di me da milioni di persone. Lasciatemi in pace”.