Clamorosa decisione dell’Iran, che decide di uscire dall’accordo sul Nucleare. Intanto cresce la tensione, e Trump minaccia la reazione spropositata

Continua a crescere la tensione tra Iran e Stati Uniti d’America. infatti nelle ultime ore, il paese medio-orientale ha deciso di uscire dall’accordo sul nucleare. Una mossa drastica, che fa crescere la paura nel paese americano.

La mossa dell’Iran, però, non fa fare un passo indietro al 45esimo presidente degli Stati Uniti. Infatti Donald Trump non ha perso tempo per tornare a twittare, dichiarando: “Gli Stati Uniti colpiranno in maniera sproporzionata, se verranno attaccati“.

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020