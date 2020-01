Oggi è il giorno dell’Epifania: i dolci tipici che porta la Befana. Ecco l’origine della festa del 6 gennaio

Oggi, 6 gennaio 2020, si festeggia nella cultura occidentale la festa dell’Epifania. Una tradizione che appartiene, infatti, alla religione cristiana, che si celebra 12 giorni dopo il Natale, mentre per le Chiese orientali, che seguono il Calendario giuliano, corrisponde al 19 gennaio. Ma cosa si festeggia in questa giornata? Il termine deriva dal greco antico “Epifaneia“, che vuol dire manifestazione, apparizione, presenza divina, in relazione alla Natività di Gesù. Nella cultura laica, invece, il 6 gennaio rappresenta l’arrivo della Befana, che porta con se i dolci nella tipica calza.

Epifania, i dolci tipici della Befana: cosa si festeggia il 6 gennaio

Secondo la religione Cristiana, Gesù è nato il 25 dicembre e 12 giorni dopo i Re Magi, venuti da lontano, accorrono a Betlemme per festeggiare l’arrivo del figlio di Dio, portandogli in omaggio preziosi doni: oro, incenso e mirra. Il 6 gennaio rappresenta anche la fine del periodo natalizio e la ripresa delle normali attività lavorative e scolastiche, con il noto detto “L’Epifania tutte le feste porta via”. Ma nella tradizione pagana, oggi è il giorno della Befana, la simpatica “vecchietta” che porta i dolci e il carbone ai bambini nella famosissima calza.

LEGGI ANCHE >>> Befana, i migliori auguri per il 6 gennaio

Secondo un’antica leggenda i Magi, giunti a Betlemme e non trovando la mangiatoia chiesero informazioni ad una donna anziana, incontrata lungo il cammino. Essa, pur consapevole della destinazione dei Magi, all’inizio non volle seguirli, ma poi cambiò idea e per farsi perdonare preparò un cestino ricco di dolci. Si mise in viaggio per trovarli, bussando a tutte le porte di casa, e con la speranza di scovare il piccolo Gesù. regalò a tutti i bambini dei doni. Da qui la credenza che la Befana girerebbe il mondo regalando dolci per farsi perdonare e i piccoli metterebbero fuori dal portone di casa calze e scarpe per la vecchia signora. In caso di bisogno avrebbe potuto prenderle, altrimenti riempirle di dolci.

6 gennaio, arriva la Befana: tra usanze e leggende

La Befana viaggia in volo grazie alla sua scopa. Il mito nasce in seno ad alcuni riti propiziatori pagani, come la convinzione che nelle dodici notti successive al solstizio d’inverno, in un periodo dedicato alle celebrazioni per la rinascita della natura, ci fossero misteriose figure femminili che volassero sui campi per propiziare i futuri raccolti. Ma la vecchietta più amata dai bambini, vestita di stracci, rappresenterebbe anche il concetto di vecchio anno, usato e consumato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> San Francesco e il primo presepe di Greccio: una storia tutta italiana

Infine, l’usanza di bruciare fantocci vestiti di stracci per festeggiare il nuovo anno, presente in alcune zone europee, insieme alla scopa, simboleggerebbe la purificazione.