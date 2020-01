Diletta Leotta: Il suo primo Tris di storie Instagram sul ritorno al lavoro per Dazn è da applausi

Con la ripresa del campionato di Serie A dopo la pausa natalizia, sono ricominciate anche le trasmissioni calcistiche sui canali della tv satellitare e a pagamento. Nel posticipo della domenica, in questo week end dell’Epifania, è andato di scena il match tra Roma e Torino allo Stadio Olimpico.

Immancabile sul terreno capitolino, anche Diletta Leotta, impegnata come sempre nei pre e post partita direttamente dal rettangolo verde. I suoi collegamenti sono sempre molto apprezzati, oltre che dai telespettatori, anche dai tifosi assiepati sulle tribune dello stadio, allietati da cotanta bellezza.

Diletta Leotta, il suo primo Tris Dazn è da applausi

La bellissima presentatrice siciliana, si è rilassata durante le vacanze di Natale e Capodanno, sulle spiagge assolate della Florida. A quanto pare dovrebbe essere andata per incontrare con la sua famiglia il compagno Daniele Scardina, pugile milanese che si allena a Miami diversi mesi l’anno. Al rientro in Italia, la showgirl ha piazzato subito un tris di post con storie su Instagram che la immortalano a bordo campo, pronta come sempre a introdurre e commentare le partite. In questo caso la bellissima catanese, si è fatta riprendere con il microfono di Dazn in bella mostra, sul terreno dell’Olimpico, con tanto di didascalia piena di grinta.

