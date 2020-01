Daniele De Rossi, l’ex capitano della Roma si ritira; addio al Boca e rientro in Italia

Daniele De Rossi ha deciso di dire basta. Le difficoltà fisiche e i pochi minuti giocati nell’ultimo periodo con il Boca Juniors hanno influenzato la sua scelta. Ultima goccia nel vaso, l’addio dell’amico Burdisso dal ruolo di Ds della società argentina con l’insediamento del nuovo presidente Jorge Ameal e del suo braccio destro Riquelme. Nei giorni scorsi il neo allenatore Russo, aveva dichiarato di valutare la situazione di De Rossi, così come quella di Tevez, prima di decidere sul loro futuro. Evidentemente i tentennamenti della nuova società, hanno indotto il centrocampista di Ostia a dire basta.

Daniele De Rossi si ritira: ritorno in Italia dopo l’addio al Boca

A quanto pare, secondo quanto riportato dai cronisti argentini, il giocatore italiano farà ritorno a Roma nelle prossime ore. Potrebbe esserci una conferenza stampa in questi giorni per spiegare la sua decisione e magari anticipare qualcosa sul proprio futuro. Per lui potrebbe essere pronto un nuovo ruolo nella Roma con l’avvento di Dan Friedkin, o come dirigente o ricoprendo una posizione all’interno dello staff tecnico.

