CR7 dà il benvenuto a IBRA in Serie A a colpo di codino. La nuova acconciatura di Ronaldo sembra imitare il look di Zlatan

Il grande Cristiano Ronaldo ha segnato una tripletta in questo avvio di 2020 nella sfida vinta dalla Juventus per 4-0 sul Cagliari. Il fenomeno portoghese è stato assolutamente decisivo nella gara dello Stadium, sbloccando il match nella ripresa e inanellando la quinta partita in gol consecutivamente in Serie A. Mai gli era riuscito prima. Dopo i problemi al ginocchio accusati in chiusura di 2019, l’attaccante di Sarri sembra tornato al massimo della propria forma fisica e mentale. La vacanze trascorse al caldo di Dubai (ha trovato il tempo per allenarsi anche non Novak Djokovic) sembrano avergli fatto particolarmente bene, rigenerandolo di tutto punto. Non a caso proprio nella vittoria di oggi si è vista la migliore Juventus della stagione, trascinata dalla verve di CR7.

Anche per quanto riguarda il look questo 2020 sembra aver portato delle novità per CR7. Il portoghese ha deciso di farsi crescere i capelli, un po’ come ai tempi di Manchester, quando era decisamente più giovane. Non solo, ma la nuova acconciatura prevede anche uno scintillante codino in stile Ibra. Il rientro in Serie A di Ibrahimovic sembra aver ispirato il collega, che quasi a dargli il benvenuto, o meglio il bentornato nel massimo campionato italiano, ha deciso di ricalcarlo nel taglio di capelli. Un codino stile Baggio, per chi se lo ricorda, o proprio in stile Zlatan, che almeno in quanto a personalità e fashion style non ha nulla da invidiare nemmeno all’asso di Funchal.

