Conte-Capello, accesa discussione al termine di Napoli-Inter: ecco quanto accaduto tra l’allenatore nerazzurro e l’ex tecnico friulano.

L’Inter si impone sul campo del Napoli nel big match della diciottesima giornata di Serie A e raggiunge la Juventus al comando della classifica generale. Finisce 3-1 a favore dei nerazzurri grazie alla splendida doppietta di uno scatenato Lukaku e al gol di Lautaro Martinez, mentre non serve a nulla la rete dei padroni di casa messa a segno da Milik. L’Inter, dunque, conferma di essere ormai una grandissima squadra e di potersela giocare seriamente con la Juve per quel che riguarda la volata scudetto. C’è, però, qualcosa che ha rovinato almeno in parte la festa dell’Inter.

Conte Capello, ecco quanto accaduto

A fine partita, Antonio Conte si è infatti presentato ai microfoni dei giornalisti di ‘Sky Sport’ rendendosi protagonista di un’accesa discussione con Fabio Capello. Ecco quanto dichiarato dall’allenatore dell’Inter: “Sento parlare di contropiede, ma non sono assolutamente d’accordo con quanto detto dal mister Capello. Non ho visto un’Inter abbassata, anzi abbiamo provato a prendere i nostri avversari sempre alti. Ma di cosa stiamo parlando? Il calcio, poi, è bello perché ognuno esprime la propria opinione“. Un Antonio Conte, dunque, non proprio tranquillissimo nonostante il prestigioso successo ottenuto al ‘San Paolo’ e nonostante il primo posto in classifica, in compagnia della Juventus.

