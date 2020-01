Calciomercato Milan, occhio al Paris Saint-Germain: maxi proposta sul piatto dell’ex Dt Leonardo. Il dirigente brasiliano offre quasi 100 milioni di euro per due big rossoneri.

Milan, super proposta dal Paris Saint-Germain. Lo rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola. L’artefice sarebbe Leonardo, ds del club ed ex direttore tecnico rossonero che conosce molto bene dinamiche ed esigenze della società rossonera.

Calciomercato Milan, l’offerta di Leonardo per Paquetà e Romagnoli

Così nel pieno della trattativa per Lucas Paquetà, il dirigenza brasiliano avrebbe avanzato una proposta inaspettata all’amico Paolo Maldini: 80 milioni di euro per l’ex Flamengo e per Alessio Romagnoli. Da una parte si sarebbe dunque detto disposto a prendere il brasiliano per la stessa cifra spesa dal Diavolo lo scorso inverno, ossia 35 milioni di bonus, mentre dall’altra sarebbe pronto ad aggiungerne altri 45 per il capitano rossonero.

Ora la palla passa alla società rossonera, la quale ha disperatamente bisogno di monetizzare a causa di un bilancio gravemente in rosso. Ma se la disponibilità nel sacrificare il talento carioca sembrerebbe esserci seppur a malincuore, appare invece più complicato che la dirigenza rinunci a un leader come Romagnoli e già nell’immediata sessione invernale.

In tutto questo c’è da considerare però che una cessione pesante, senza Champions League salvo miracoli, sarà inevitabile a fine stagione. E Romagnoli, insieme a Gianluigi Donnarumma e Theo Hernandez, è l’unico che garantirebbe un maxi incasso senza problemi. Difficoltà che invece ci sono già da un bel po’ per Frank Kessie, Paquetà appunto, Suso, Hakan Calhanoglu e Krzysztof Piatek.