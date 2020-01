Calciomercato Milan, arrivano importanti parole dalla dirigenza nel pre partita di San Siro. Dichiarazioni prevedibili ma che gelano i tifosi che ancora sognavano per gennaio.

Zlatan Ibrahimovic, un difensore e poi stop. Il Milan, salvo colpi di scena, non andrà oltre in questa sessione invernale. Non arriverà un centrocampista di qualità o un attaccante come richiesto da molti tifosi.

Calciomercato Milan, niente centrocampista?

Ad annunciarlo è il Ds Frederic Massara, intervenuto nel pre partita del San Siro per il match di oggi con la Sampdoria. “Se guardiamo anche altri ruoli oltre al difensore? No, per ora siamo concentrati solo sul reparto arretrato che è quello che ci serve“, ha confessato il dirigente milanista. Del resto la situazione è estremamente delicata: il bilancio è in rosso e per spendere servirebbe una cessione che fatica ad arrivare.

L’obiettivo numero uno per la difesa resta Jean-Clair Todibo del Barcellona, Massara non lo nasconde: “E’ un obiettivo, ci interessa. Ma abbiamo diversi nomi in mente”. Il direttore sportivo esclude tuttavia un ultimatum al giocatore e al club blaugrana: “Dobbiamo valutare, è un giocatore interessante e verificheremo se ci saranno le condizioni giuste per il Milan. Altrimenti non sarà un problema virare altrove”.

C’è spazio anche per un commento sull’approccio di Zlatan Ibrahimovic: “Siamo contenti di aver riportato un vero campione al Milan. Si è messo a disposizione e dobbiamo ringraziarlo. Vuole aiutare la squadra, ma non giocava da due mesi e difficilmente potevamo immaginare che fosse titolare quest’oggi”.