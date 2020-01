Calciomercato Juventus, importante annuncio del Ds Fabio Paratici in diretta Tv. Le parole del dirigente arrivano nel pre partita di Juventus-Bologna all’Allianz Stadium.

Dopo il colpo Dejan Kulusevski, la Juventus si ferma. Salvo occasioni o nuovi scenari, non ci saranno ulteriori investimenti in questa sessione invernale. Ad annunciarlo è direttamente il direttore sportivo del club bianconero, Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Paratici

Intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita di Juventus-Bologna, il dirigente si è infatti espresso così: “Abbiamo fatto un grande acquisto, c’è stato un grande sforzo da parte della società per assicurarci un giovane che per noi ha grande prospettiva. Ma credo che per gennaio per finisca qui adesso”.

Non ci dovrebbe essere spazio nemmeno per le uscite. Nemmeno per quella di Emre Can: “Mi sento di escludere il suo addio – prosegue il Ds -, rimane con noi. A livelli internazionale è uno dei giocatori più ambiti, può essere importante per il nostro progetto”.

Stesso discorso per Adrien Rabiot, di cui anche si è parlato di una possibile uscita: “E’ giunto da noi dopo otto mesi di inattività, è normale che abbia riscontrato delle problematiche all’inizio. Ha pagato dazio inizialmente sul piano fisico, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto gare interessanti. Siamo fiduciosi, per noi non un dubbio o un punto di domanda”.

L’unico piccolo rammarico è il mancato approdo immediato di Kulusevski. “Ci sarebbe piaciuto portarlo subito alla Juve – ammette Paratici – ma i patti erano chiari fin dall’inizio. Ma siamo contenti così nonostante tutto, è un giocatore importante per il futuro e siamo molto contenti di questa operazione”.