Investe e uccide un ragazzo. E’ successo a Bologna, precisamente a Imola domenica sera. Il movente è sconcertante e l’uomo è stato fermato.

Bologna, investe e uccide un giovane. Il ragazzo aveva soli 25 anni, mentre il carnefice ben 44. E’ successo precisamente a Imola, in provincia del capoluogo emiliano e il colpevole è stato fermato.

Bologna, investe e uccide un ragazzo per un cellulare

L’uomo, colpevole del gesto avvenuto domenica sera, si è in realtà costituito al commissariato subito poco dopo i fatti. Ha sostenuto di non voler investire il ragazzo marocchino che ha poi avuto la peggio, ma è finito comunque in manette per omicidio volontario.

Anche perché alla base del gesto estremo c’è un movente incriminante. Ossia una discussione per un cellulare rubato al figlio. Già due giorni prima, infatti, l’uomo si era scontrato col ragazzo sostenendo che avesse sottratto il cellulare al figlio. La disputa finì con un’aggressione e una denuncia per lesioni.

Così invece di denunciare – anche perché non sarebbe stato difficile trarre le vere conclusioni – ha agito individualmente. La dinamica esatta del delitto è ancora da chiarire e al vaglio degli investigatori. Il giovane, in ogni caso, è investito da una Jeep in una strada stretta e senza marciapiedi. Ma prima che la tragedia si consumasse, erano arrivate segnalazioni alla polizia di un’auto che sfrecciava per Imola a folle velocità.