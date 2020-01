Wanda Nara nonostante i cinque figli e le primavere che passano resta uno spettacolo della natura. Lo ha dimostrato anche alle Maldive.

Wanda Nara (quasi) come l’ha fatta mamma. Poco prima di partire dalle Maldive per fare rientro a Milano, la signora Icardi ha voluto offrire un ultimo spettacolo ai suoi follower. Una doccia bollente nel villaggio che ha ospitato la coppia e tutta la famiglia e che è stato popolato da molti Vip.

Con Icardi e Wanda infatti tra gli altrri c’erano Ezio Greggio, Francesco Totti e Pierfrancesco Favino con relative mogli, compegna e figli. Ma la showgirl e agente (del marito) argentina prima di venire via ha voluto regalare un ultimo sussulto. Ad attenderla c’è lo studio del Grande Fratello Vip 2020. E lei, giusto per mantenere la sua fama, ha voluto ricordare a tutti che poteva tranquillamente stare nella Casa e non in studio.

Qualche foto postata sotto la doccia, davanti all’Oceano Indiano, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. In pochi minuti sono già arrivati più di 45mila ‘like’ e commenti a queste pose plastiche di wanda, acnora una volta bellissima e sensuale. lei sa bene come colpire e come rallegrare i suoi fans, le basta poco.

Wanda Nara al Grande Fratello Vip per farsi conoscere meglio dalle donne



Ora che è tgornata in Italia, Wanda si sta preparando al debutto in prima serata su Canale 5. Da mercoledì prossimo, 8 gennario, insieme a Pupo sarà opioninista nella nuova edizione del GF Vip fortemente voluta da Alfonso Signorini.

E insieme al suo nuovo collega è stata intervistata da quelli de ‘Le Iene‘ confessando il suo passato e il suo presente. Come le foto di nudo: “Di nudo totale in realtà ne ho fatte solo due all’inizio della mia carriera, l’altra è stata una paparazzata in spiaggia”. Ma non nasconde il fatto che “il fondoschiena è quello che funziona di più” sui social, non altro. E i ritocchi al seno? “Avevo un sedere grande, volevo equilibrare un po’ “.

Al settimanale ‘Grazia’, invece, aveva confessato perché ha accettato di essere una presenza fissa nel nuovo reality di Canale 5. “Alfonso mi ha proposto l’idea e mi sono fidata. Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne. Purtroppo sono vista da tutti come la moglie e la manager del calciatore. Alle volte sono additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera. Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione”.