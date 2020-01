Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare un disservizio di Vueling: “Fanno pagare la connessione WiFi, ma poi è un disastro”

Un servizio utilissimo, soprattutto per chi effettua voli di medio-lunga percorrenza e ha bisogno del WiFi per poter lavorare o, perché no, semplicemente di far passare il viaggio in maniera diversa. La Vueling ha attivato da tempo il servizio di WiFi a bordo, grazie ad una piattaforma interna che consente di collegarsi a bordo dell’aereo e di restare connessi in volo. Ma a quanto pare questo servizio ha ancora bisogno di una bella registrata. Questo ci racconta Davide, un nostro lettore, che ha scritto alla nostra redazione per spiegare il disservizio. “Ho preso un volo della Vueling ed ero entusiasta del servizio che consente di avere il WiFi a bordo – spiega Davide – anche se comporta una piccola sovrattassa. Con il WiFi ci lavoro e sono nel mezzo di un’importante congiuntura positiva, per questo avevo proprio bisogno di restare connesso”.

Il costo del WiFi Vueling è piuttosto contenuto, ma almeno sarebbe opportuno che funzionasse: “Chiedono 3 euro in più per poter usufruire del servizio. Sarebbero 3 euro benedetti, se solo questo servizio funzionasse davvero. Per tutta la durata del volo sono stato connesso a questa specie di WiFi ma si bloccava in continuazione, non caricava le pagine e alla fine ha pure crashato. Insomma, un disastro!”

Come funziona il WiFi a bordo di Vueling e quanto costa il servizio

Come funzioni il servizio WiFi a bordo ce lo spiega proprio la Vueling sul suo sito ufficiale. Il servizio si attiva automaticamente quando l’aereo raggiunge i 10.000 piedi di altitudine, poi viene disattivato automaticamente prima dell’atterraggio. Ed è lo stesso equipaggio ad avvisare se la connessione WiFi è già disponibile sul volo. Per beneficiare del servizio basta attivare la modalità aereo del dispositivo e connettersi alla rete Vueling WiFi.

La connessione a bordo degli aerei Vueling ha tre tipologie di prezzo. Il pacchetto da 2 euro, che consente, per tutto il tempo di volo, di gestire le email o chattare con gli amici. Quello da 3 euro offre in più anche la possibilità di navigare sul web o consultare le ultime notizie. Poi c’è quello da 6 euro, che dà anche la possibilità di visualizzare musica e video in streaming. Tutto molto bello, se solo funzionasse bene. Ma a detta del nostro lettore il servizio è ancora parecchio da perfezionare.