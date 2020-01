USA, l’Iran sfida Trump sul rischio Terza Guerra Mondiale: “Non avrà il coraggio di colpirci ancora”

L’uccisione del generale Qassem Soleimani ha sollevato una protesta popolare e politica in Medio Oriente, quasi senza precedenti. Ieri sono state svolte le esequie pubbliche a Baghdad, alla presenze di tutte le istituzioni iraniane presenti, oltre agli stati maggiori iracheni. Migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale dell’Iraq, all’interno della Green Zone per far sentire il proprio dissenso contro gli Usa. Il Presidente Rouhani ha sottolineato come l’omicidio del generale Qassem Soleimani è stato un affronto allo stato iraniano da parte di Trump e che avrà delle conseguenze serissime.

Dal canto loro, anche i ministri del governo iracheno hanno voluto accusare il presidente degli Usa di aver violato la sovranità dell’Iraq con il raid che ha ucciso Soleimani. Oggi è stato convocato l’inviato dell’esecutivo americano per rispondere di tale violazione davanti alle figure politiche di Baghdad.

USA, l’Iran provoca Trump: “Non avrà il coraggio di colpirci ancora”

L’Iran ha voluto rispondere alle provocazioni di Trump, che aveva annunciato la distruzione di altri siti terroristici nella regione medio orientale: “Non crediamo che il presidente Usa abbia il coraggio di colpire altri 52 siti presenti nel paese. Quello che hanno fatto resta imperdonabile“. Dal canto suo Trump rincara la dose e accusa: “Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Se risponderanno al fuoco colpiremo ancora più forte“.

Nel frattempo la coalizione anti Isis, capeggiata dagli Stati Uniti, operante nella zona, ha annunciato la sospensione delle proprie operazioni per salvaguardare i propri militari dai continui attacchi missilistici effettuati dagli elementi delle Brigate Hezbollah.

Il ministro della Difesa iraniano, Amir Hatami, ha rincarato la dose sottolineando che: “Questa mossa serve solo a sviare l’attenzione su cosa sta avvenendo. L’atto terroristico più grande è stato fatto proprio dagli americani guidati da Trump. Tutto il mondo occidentale deve prendere le distanze dagli atti scellerati perpetrati in Iraq, con l’uccisione di Soleimani”.

Insomma gli animi continuano ad essere piuttosto agitati e a quanto pare il serio rischio di una Terza Guerra Mondiale non è ancora del tutto tramontato, anzi.

