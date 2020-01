Tolo Tolo continua a fare sfracelli in Italia: ancora incassi da record per la nuova pellicola di Checcho Zalone. Ma il sorpasso a Quo Vado? non è sicuro al momento.

‘Tolo tolo’ di Checco Zelone continua a macinare incassi. Giorno dopo giorno. Perché dopo gli 8.7 milioni di euro incassati al primo giorno, un record assoluto per il cinema italiano, ora il bottino totale sale a oltre 18 milioni di euro. Il tutto grazie ai 4.941.398 euro del secondo giorno e 4.590.096 euro del terzo.

Tolo Tolo, il confronto con Quo Vado?

Il calo rispetto all’esordio non deve allarmare: la discesa è probabilmente registrata per i giorni lavorativi in questione, ma si tratta comunque di numeri impressionanti e che rilanciano vigorosamente la pellicola dedicata a un argomento delicato e strettamente attuale.

La sfida per il comico barese è dunque con se stessa, in particolare con quel ‘Quo Vado?’ lanciato nel 2016. Ma al momento il nuovo film sembrerebbe in svantaggio rispetto al suo precedessore. L’uscita di quattro anni fa, infatti, al terzo giorno, sforò già la cifra di 22 milioni di euro. Anche se, a onor del vero, va detto che il film uscì venerdì 1 gennaio, inanellando il filotto del weekend che si rivelò un assist perfetto.

Un nuovo bilancio lo si potrà dunque tracciare solo dopo questo questo fine settimana, per capire se c’è stato un sorpasso o meno. Ma non sarà semplice, anche perché si tratta del podio italiano e di un colosso.

Con un mega in casso di 65 milioni di euro, ‘Quo Vado’ divenne infatti il secondo incasso più grande di tutti i tempi dietro solo ‘Avatar’. Una cosa però è già certa: Zelone per ora è la rivelazione di questo nuovo 2020.