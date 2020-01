Altra domenica in compagnia della televisione italiana. Andiamo a scoprire, cosa ci offre stasera il palinsesto dei principali canali.

Rai 1, “La Bella e La Bestia” – Stasera spazio alla fiaba Disney per Rai 1. “La Bella e la Bestia” narra una storia d’amore che va al di là delle apparenze rompe un duro e lungo incantesimo. Quando il padre di Belle viene catturato da un orribile mostro, la ragazza decide di dare la propria vita in cambio della libertà del genitore.

Rai 2, “Miss Peregrine: la casa dei ragazzi speciali” – Su Rai 2, invece spazio al film d’avventura diretto da Tim Burton. La pellicola racconta la storia dell’adolescente Jake, che scopre un rifugio segreto. Parliamo di un’isola dove i bambini sono in possesso di poteri sovrannaturali. Jake poi si imbatterà nella misteriosa scuola di Miss Peregrine, ma c’è qualcosa che non quadra.

Rai 3, “I Miserabili” – Su Rai 3 la prima serata è riservata alla serie Tv i miserabili. Basata sull’omonimo romanzo di Victor Hugo, l’episodio di stasera tratterà l’amore disperato tra Marius e Cosette. Tra i due ci sarà l’amore di Èponine Thenardier, sorellastra di Cosette, verso Marius. Eponine soffrirà di una terribile gelosia nei confronti della sorellastra.

Rete 4, “I Legnanesi” – Torna l’appuntamento con la comicità di Rete 4. Andrà infatti in onda un altro episodio dei Legnanesi, lo spettacolo teatrale che racconta un’altra storia di ringhiera, della famiglia Colombo.

Canale 5, “La banda dei Babbi Natale” – Anche per Canale 5, spazio alla commedia natalizia di Aldo, Giovanni e Giacomo. Durante il film i tre amici, appassionati di bocce, vengono arrestati accusati di appartenere alla Banda dei Babbi Natale. Così il trio dovrà fare di tutto per dimostrare al commissario Irene Bestetti di essere innocenti.

Italia 1, “Now you see me: I maghi del crimine” – Per Italia 1, stasera spazio al film Giallo del 2013, diretto da Louis Leterrier. Il film racconta la storia di una squadra di abili illusionisti, conosciuti come “I quattro cavalieri”, che durante la loro trasmissione riescono a rapinare la banca di Parigi. Toccherà agli agenti Dylan dell’FBI e Alma dell’Interpol risolvere il caso.

La7, “Tut: Il destino di un faraone” – Torna su La7 “Tut”. Stasera andrà in onda il secondo episodio della prima stagione. Durante questa puntata, i Mitanni tramano di conquistare il regno d’Egitto, mentre Tut dovrà avere a che fare con una malattia mortale che attanaglia il suo popolo.

Tv8, “Un’amore a distanza” – Per Tv8 spazio in prima serata alla commedia americana diretta da Gary Harvey. Il film racconta la storia la storia di una giovane ragazza, Jane, che inizia una relazione con un soldato destinato a partire presto in missione.

NOVE, “Deal with it: Stai al gioco” – Appuntamento con il game show per il NOVE. Alla conduzione ci sarà Gabriele Corsi, che accompagnerà il pubblico in un originale “candid camera show”. Stesso Corsi proporrà in segreto, ad una persona comune, di partecipare al gioco.

