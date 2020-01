Roma-Torino, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A.

Colpo di scena all’Olimpico di Roma, dove i padroni di casa si arrendono al Torino in uno degli anticipi della diciottesima giornata del campionato di Serie A. Finisce 2-0 a favore della squadra allenata da Mazzarri, che la spunta alla fine grazie alla doppietta del suo bomber Belotti. La Roma ci prova sin dalle primissime battute, ma il Toro chiude la prima frazione di gioco in vantaggio grazie al capolavoro del suo centravanti che di sinistro trafigge Paul Lopez. Nella ripresa, Dzeko e compagni provano a reagire e si rendono pericolosi in diverse occasioni, ma è ancora Belotti a chiudere i conti, questa volta su calcio di rigore. La Roma, dunque, resta quarta in classifica con 35 punti, mentre il Torino sale al nono posto a quota 24.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Sarri: “Douglas Costa è fragile, ieri Dybala molto stanco”

Roma-Torino, ecco voti e highlights della sfida

Di seguito, tabellino, voti e highlights della sfida tra Roma e Torino che si è conclusa proprio in questi minuti:

ROMA – Pau Lopez 6; Florenzi 5,5, Mancini 5,5, Smalling 5,5, Kolarov 5,5; Diawara 6, Veretout 5,5 (63′ Mkhitaryan 5); Zaniolo 6 (88′ Under sv), Pellegrini 5,5, Perotti 5,5 (73′ Kalinic 5); Dzeko 5,5.

TORINO – Sirigu 7; Izzo 6,5, Nkoulou 6,5, Djidji 6,5; De Silvestri 6, Lukic 6,5, Rincon 6,5, Aina 7 (89′ Laxalt sv); Verdi 6 (71′ Meité 6); Berenguer 6,5 (95′ Adopo sv), Belotti 8.

MARCATORI: 47′ Belotti, 85′ Belotti (T)

AMMONITI: Diawara, Veretout, Kolarov, Mancini, Florenzi (R), Izzo, Verdi (T)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Roma-Torino >>>