A Lodi un presepe è stato vandalizzato, staccata anche la testa a Gesù

Nella notte di Capodanno alcuni vandali hanno preso di mira il presepe di Villa Braila, nel lodigiano, tirando contro sassi e pietre del marciapiede. Ad accorgersi dello spregevole atto è stato un residente della zona che si era reso conto nella mattina del primo gennaio che la statuina di Gesù era sparita dal presepe. Ieri, passeggiando con il cane, lo stesso si è accorto che la statuina di Gesù giaceva, con la testa spezzata, nei campi adiacenti al sottopasso della Bassiana. L’uomo ha quindi preso la statuina e l’ha consegnata a La Braila che allestisce il presepe tutti gli anni.

Le statuine sono alte circa un metro e mezzo e costruite in legno compensato, inoltre sono fissate al terreno con dei supporti in metallo. Per tale motivo portarle via non è semplice. Prima il presepe veniva allestito al centro del parco, ma da 5 anni è stato posizionato a ridosso della strada in modo da essere visibile anche ai passanti esterni.

Nelle annate precedenti è stato preso di mira quello costruito allestito dagli Scout e da don Angelo Carioni sul sagrato della chiesa delle Grazie, in piazzale Zaninelli, a Lodi.

Presepe vandalizzato, il commento dell’associazione allestitrice

I vertici dell’associazione hanno parlato di quanto successo: “Probabilmente l’atto vandalico è avvenuto nella notte di Capodanno. Se l’avessero fatto di giorno qualcuno si sarebbe accorto delle sassate contro il presepe e sarebbe intervenuto. Nella notte di San Silvestro, invece, in mezzo ai botti e alla confusione dei festeggiamenti, scavalcando il cancello, la banda deve aver agito indisturbata.

Questa mattina il residente è venuto a consegnarci la statuina e a raccontare quello che aveva visto. Nel presepe, infatti, erano presenti dei sassi e pezzi di marciapiede. A dicembre del 2016, invece, era sparito un Re Magio e nessuno l’ha più ritrovato. Il presepe risale al 2008. Inizialmente, i personaggi, erano sagome bianche, poi i ragazzi del liceo artistico Piazza di Lodi le hanno dipinte e rese più belle. È da 30 novembre che abbiamo fatto il presepe, non ci voleva un’azione così”.

Sulla questione è intervenuto anche Salvini che ha detto: “Presepe preso a sassate, Gesù decapitato. Ennesimo atto vandalico in sfregio alla nostra cultura e al senso religioso degli italiani. Disgustosi”.

