Terribile aggressione a Milano. Una donna ha colpito il suo ex ragazzo con acido ed uno spray al peperoncino. I due si erano conosciuti su un app d’incontri

Terribile aggressione avvenuta nella giornata di ieri a Milano, in piazza Gae Aulenti. Qui una ragazza avrebbe lanciato dello spray al peperoncino, e poi un sostanza liquida acida, in faccia al suo ex ragazzo.

In seguito all’aggressione, il ragazzo di 28 anni è stato portato d’urgenza al Fatebenefratelli. Arrivato all’ospedale, i medici gli hanno subito diagnosticato delle ustioni di primo grado al volto, oltre che ustioni di secondo grado al collo e bruciori a un occhio.

I due avevano una grande differenza d’età e s’erano conosciuti attraverso un sito d’incontri. Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzo avrebbe avuto ben 16 anni in meno alla donna. Proprio per questo motivo, il 28enne avrebbe deciso di troncare la relazione.

Milano, la Procura elabora la sentenza

Secondo le prime indiscrezioni, per la Procura del capoluogo lombardo, questo caso non ha niente a che vedere con quello di Alexander Boetcher e Martina Levato, condannati sempre per aggressioni con acido.

Così, nelle ultime ore, la Procura ha elaborato il fermo contro la 44enne responsabile dell’aggressione. La donna è stata rintracciata a Genova, mentre fuggiva. Adesso è in una caserma della città ligure, mentre il pm di turno, Alessia Menegazzo, insieme al procuratore aggiunto, Letizia Mannella, hanno costatato il reato di stalking.

A rendere ancora più grave il reato è l’entrata in vigore del “Codice Rosso”, secondo il quale vengono condannati gli autori di lesioni personali al fine di provocare: “la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso“.

Infine, sempre secondo le prime indagini, la 44enne sarebbe disoccupata e con alle spalle già delle precedenti accuse di stalking.

