Zlatan Ibrahimovic, grossa provocazione in vista di Milan-Sampdoria di domani. Il gigante svedese mostra subito il suo carisma all’ambiente.

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, può essere già domani il grande giorno. Dopo l’approdo, la presentazione e le prime magie in amichevole, potrebbe esserci infatti anche l’occasione del debutto in rossonero per il campione svedese.

Si pensava a un esordio in Milan-Spal di Coppa Italia del prossimo 15 gennaio per il 38enne scandinavo, e invece la nuova avventura milanista potrebbe iniziare molto prima del previsto. Già in questo weekend contro la Sampdoria. Perché il fuoriclasse brucia subito le tappe, essendosi presentato all’altezza sul piano atletico.

La provocazione di Ibrahimovic

E mentre qualcuno dà anche per scontato un impiego al massimo a gara in corso, c’è anche chi scommette anche su un inserimento sin dal primissimo minuto. L’obiettivo è chiaro: dare subito la scossa a un ambiente depresso dopo il tonfo di Bergamo. E il solo approdo di Ibra sembrerebbe esserci riuscito, considerando i 60.000 spettatori attesi domani sera a San Siro.

La gara di domani con i blucerchiati potrebbe segnare subito un piccolo record stagionale, ossia il secondo match con più pubblico superando i poco più dei 60.000 presenti in occasione di Milan-Napoli. Sul gradino più alto del podio resta il derby dello scorso 21 settembre, quando si registrarono oltre 70.000 presenze.

E a tal proposito giunge una grossa provocazione proprio dalla star di Malmo. “Quanti spettatori sono previsti a San Siro domani? 60 mila? Io ne voglio almeno 70 mila, altrimenti non gioco”. E’ questo quanto dichiarato dal classe 81 e riportata dal Corriere della Sera oggi in edicola.

Ibrahimovic si candida anche per una maglia da titolare e non lo ha nemmeno troppo nascosto: “Sono contento, voglio giocare. Spero di scendere in campo già contro la Sampdoria, sto bene”, ha infatti riferito il bomber ai microfoni di Sky nel giorno della presentazione. Stefano Pioli – secondo quanto filtra – sarebbe pronto a cogliere l’assist.