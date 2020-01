Meteorite a Modena, il racconto del ciclista che ha ritrovato i frammenti. Ora la comunità scientifica lancia un appello alle persone del posto.

Un meteorite caduto a Modena nella notte di fine anno. Si è concluso così il 2019 italiano. L’oggetto spaziale, individuato anche dalla rete di videocamere Prisma dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, è entrato nel raggio d’azione del Nord della nostra Penisola.

E in particolare, dopo la distruzione con l’impatto dell’atmosfera, i frammenti sono stati ritrovati a Modena da un ciclista. Ancor più dettagliatamente a Disvetro-Rovereto sul Secchia.

Meteorite a Modena, il racconto

Il protagonista è il mirandolese Davide Gaddi, famoso nella zona per i suoi giri in bicicletta alla ricerca di oggetti per raccogliere fondi solidali. “Ero a passeggio sull’argine con la mia cagnetta Pimpa, tra Disvetro e Ponte Pioppa – racconta Gaddi – quando ho visto tra l’erba qualcosa luccicare”.

Ecco quanto si legge ancora su Il Resto del Carlino: “Sapevo che in zona c’erano insegnanti e ricercatori tra cui il professor Serra e così ho raccolto il frammento. Era colore scuro, levigato, tondeggiante. Poi gliel’ho consegnato ma ne ho trovato uno più grande, di quattro centimetri, e bicolore”.

“Potremmo dotare gli agricoltori, se disponibili, di grosse calamite da applicare sui loro mezzi agricoli, rendendoli così capaci di prelevare i frammenti dal terreno”, hanno annunciato ieri gli scienziati.

I ricercatori, presenti sul posto ieri in mattinata, hanno infatti lanciato un appello a tutte le persone del posto: consegnare ogni reperto che verrà trovato nei prossimi giorni per la ricerca scientifica.