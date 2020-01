Secondo le previsioni meteo, una grande irruzione polare colpirà la nostra penisola durante l’epifania. Torna la neve sulle colline, ecco dove.

Sarà un’Epifania all’insegna del freddo. Infatti l’anticiclone subtropicale ha ormai perso tutto l’effetto, ed un nuovo impulso polare è pronto a colpire la nostra penisola nei prossimi giorni.

Così possiamo dire che vivremo una vera e proprio Befana Glaciale, con un impulso polare pronto a colpire l’Italia portando maltempo e persino la neve anche in collina. In generale, però, durante la giornata di oggi, il quadro meteorologico risulterà ancora tranquillo.

Quindi avremo una giornata con temperature basse, ma senza un particolare rischio di precipitazioni. Il freddo inizierà a diventare realmente rigido su tutto il paese, con temperature che subiranno una lieve flessione. Da Nord-est, inoltre, arriveranno dei venti gelidi che incrementeranno ulteriormente la sensazione di freddo. Andiamo quindi a vedere che quadro meteorologico si prospetta per la giornata odierna.

Meteo, domenica 5 gennaio

Come abbiamo ampiamente anticipato, quella di oggi sarà una giornata di grande freddo. Le temperature caleranno ulteriormente, fino ad arrivare sotto lo zero durante la notte, in alcune zone del Centro-Nord. Così l’Italia sarà colpito da un nuovo impulso polare. Andiamo a vedere la situazione sui vari settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia, il sole continuerà a splendere dalle prime ore del mattino. Ma il clima risulterà più rigido, con un freddo secco che colpirà le regioni settentrionali. Come sempre, pericolo di foschie e fitte nebbie per la Val Padana. Le temperature subiranno una lieve flessione, con massime che andranno dai 8 ai 13 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, la neve inizierà a colpire le zone appenniniche. Inoltre arriverà il maltempo sull’Abruzzo, con sporadiche piogge nel corso della giornata. Altrove invece la situazione risulterà più soleggiata. Le temperature sono anche qui in calo, con massime dai 9 ai 14 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, aumenta la variabilità sulle regioni adriatiche, ma non solo. Durante il corso della giornata il meteo risulterà variabile anche sull’Appennino campano-lucano, Ioniche settentrionali e Nord Sicilia. Altrove, invece, il cielo risulterà più aperto, con il sole che resisterà durante tutta la giornata. Le temperature anche qui sono in diminuzione, con massime intorno a 8 e 13 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !