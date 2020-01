Marocco, trovata morta 30enne italiana su una spiaggia: il ritrovamento è avvenuto proprio in queste ore a Boutalha, a nord di Dakhla.

Il corpo senza vita di una turista italiana è stato trovato, proprio in queste ore, sulla spiaggia di Boutalha, a nord di Dakhla, nel sud del Marocco. La vittima, ovvero E.V. di Thiene – secondo quanto riportato dal sito dell”Ansa’ -, non si trovava da circa 24 ore e a denunciare la sua improvvisa scomparsa sarebbe stato un amico della ragazza. Sono in corso, adesso, le indagini delle autorità locali per fare luce sulla dinamica dell’incidente e sui motivi alla base della morte della 30enne vicentina.

Marocco, trovata morta italiana: la ricostruzione

L’amico della ragazza aveva denunciato la sua scomparsa e immediatamente sono iniziate le ricerche della Gendarmeria locale che avrebbe ritrovato il corpo senza vita di E.V. al 31esimomo chilometro della laguna di Dakhla, precisamente sulla sulla spiaggia di Boutahla. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più, soprattutto dopo i risultati dell’autopsia che verrà effettuata sul corpo della turista italiana presso il nosocomio di Agadir.

