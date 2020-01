Lutto nel mondo della musica, si spegne a 62 anni il musicista ex marito di una star del mondo della musica come Anna Oxa

Franco Ciani, musicista di 62 anni si è suicidato in un hotel di Fidenza, in provincia di Parma. A spingerlo a commettere questo gesto è stata la consapevolezza di non poter adempiere ai suoi debiti che erano diventati insormontabili. In qualche modo Franco ha provato a dare un segnale del suo suicidio, cambiando immagine di Whatsapp con quella di un angelo.

I debiti erano troppi, la Siae gli aveva addirittura pignorato i diritti delle sue canzoni. Come se non bastasse, ha scritto un pezzo per l’ex Matia Bazar e Roberta Faccani che non è stato accettato al Festival di Sanremo.

Chi era Franco Ciani

Franco Ciani era un produttore, musicista italiano e nel 1982 ha sposato la cantante Anna Oxa. Proprio grazie ad una canzone scritta dal musicista, Anna Oxa vinse nel 1989 il Festival di Sanremo, con un suo testo ‘Ti lascerò’.