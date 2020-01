Luca Zingaretti investito da un’auto a Roma: grande paura per l’attore del Commissario Montalbano

Chi di voi non conosce il famosissimo Commissario Montalbano, storico personaggio nato dalla penna di Andrea Cammilleri e divenuto una serie Tv tra le più fortunate dell’ultimo periodo. Dalla prima puntata andata in onda sulla Rai il 6 maggio 1999, sono state realizzate la bellezza di 13 stagioni, tutte premiate da successi d’ascolto davvero clamorosi.

A rendere ancora più apprezzata la produzione televisiva, la bravura degli interpreti; attori non famosissimi all’inizio della serie ma divenuti delle vere e proprie star del nostro cinema. Su tutti, ovviamente, il protagonista, ovvero Luca Zingaretti, cresciuto di pari passo con il ruolo del commissario più famoso della Tv.

Luca Zingaretti investito da un’auto a Roma: grande paura per Montalbano

L’attore romano, 58 anni compiuti a novembre, ha avuto un brutto incidente proprio quest’oggi mentre si trovava a Roma, sua città natale. Zingaretti alla guida del suo scooter è stato investito da una Nissan Note in Piazza Cola di Rienzo, all’altezza di via Ezio. Il ciclomotore è stato buttato a terra con violenza, ma fortunatamente l’attore non ha riportato ferite gravi. Difatti non è stato trasportato in ospedale ma ha fatto rientro presso la propria abitazione con un taxi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

