Incidente corso Francia, spunta adesso un murales per Gaia e Camilla che hanno perso la vita lo scorso 21 dicembre a Roma.

Nessuno dimentica e dimenticherà mai Gaia von Freymann e Camila Romagnoli, le due ragazze che lo scorso 21 dicembre hanno perso la vita a Roma dopo essere state investite dall’auto di Pietro Genovese in corso Francia. Una tragedia assurda e inspiegabile, che è costata carissima alle due giovani ragazze che vivevano con la propria famiglia nella Capitale. E adesso, a distanza di quindici giorni, diversi ragazzi hanno voluto ricordare Gaia e Camilla attraverso un murales apparso proprio sul luogo dell’incidente.

Incidente corso Francia, murales dedicato a Gaia e Camilla: la Foto

Secondo quanto riferito proprio in questi istanti dal sito dell”Ansa, in serata sarebbe apparso su corso Francia un murales in cui si vedono le due ragazze tenersi mano nella mano con un cuore sullo sfondo. Gli autori di questa splendida e toccante raffigurazione sono gli amici stessi di Gaia e Camilla, che sin dalle prime ore del mattino si sono presentati sul posto, hanno imbiancato la parete e raffigurato sul muro le due amiche. Una FOTO stupenda destinata a fare il giro del mondo nelle prossime ore. Eccola:

Corso Francia, murales per Gaia e Camilla. Un grande cuore e le due ragazze mano nella mano #FOTO #ANSAhttps://t.co/ef1TUlRLjm — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 5, 2020

