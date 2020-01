Diletta Leotta, addio malinconico via Instagram. La conduttrice ha postato un messaggio sentito attraverso il proprio profilo Instagram.

Diletta Leotta saluta Mauro Camoranesi. “In bocca al lupo per la tua nuova avventura mister”, scrive nostalgica la conduttrice di DAZN. Perché l’ex centrocampista argentino, naturalizzato italiano e campione del mondo nel 2006, è infatti diventato il tecnico del Tabor Sezana, squadra che milita nella prima divisione del campionato sloveno.

“Mauro German Camoranesi è il nuovo allenatore della squadra. L’italo-argentino 43enne ha firmato il contratto fino al giugno 2021. L’attuale allenatore, Almir Sulejmanovic, lo affiancherà come primo assistente. Benvenuto Mauro!”: questa la nota diramata dalla società attraverso il proprio account Twitter.

Camoranesi volerà in una Slovenia per inseguire un sogno, anche a costo di lasciare il suo comodo posto in Tv accanto dell’attuale donna più desiderata d’Italia. Si tratterà della quarta esperienza in panchina per il sudamericano. A distanza però di tre anni dall’ultimissima.

La prima arrivò nel 2016, quando guidò i messicani del Coras de Tepic. Seguì l’avventura col Tigre nella sua Argentina e poi il ritorno in Messico ma come riferimento del Cafetaleros. Ora si allontanerà dal suo raggio d’azione e si inoltrerà in una terra probabilmente sconosciuta o quasi.

Camoranesi ora sarà affiancato anche dall’assistente tecnico Andres Yllana e Miguel Enrique, preparatore atletico. La presentazione è fissata per il giorno 10 gennaio alle ore 13.00 presso lo stadio di Sezana.