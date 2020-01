Calciomercato Juventus, annuncio a sorpresa in vista della prossima stagione: i bianconeri potrebbero prendere a zero Dries Mertens.

E’ legato al Napoli da un contratto fino al 30 giugno 2020, ma non ha ancora rinnovato e il suo addio appare sempre più probabile. Il giocatore in questione è Dries Mertens, che vanta tantissimi estimatori in giro per l’Italia e non solo e che non avrebbe alcun problema a trovare una nuova sistemazione in caso di addio. E tra le possibili destinazioni c’è anche la Juventus, che monitora molto attentamente questa vicenda ed è pronta a inserirsi in caso di buone notizie da Napoli. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito al futuro di Mertens.

Calciomercato Juventus, clamoroso annuncio: Mertens

Il 32enne belga, che recentemente è stato accostato con insistenza anche all’Inter di Conte, è uno dei pupilli di Maurizio Sarri e, dunque, un suo eventuale trasferimento alla Juventus non è assolutamente da escludere. La conferma arriva dall’ex procuratore di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano, che ha rilasciato oggi le seguenti dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Nel caso in cui Mertens non dovesse rinnovare con il Napoli, una sorpresa potrebbe essere l’approdo alla Juventus a parametro zero su precisa richiesta di Sarri, che apprezza particolarmente l’attaccante del Napoli“. Una vera e propria bomba di mercato, dunque, che potrebbe esplodere da un momento all’altro. Dopo Higuain e Sarri, la Juventus potrebbe quindi piazzare un altro colpo di mercato in casa di una sua rivale storica come il Napoli. Attenzione, dunque, ai prossimi mesi che potrebbero risultare decisivi per l’eventuale trasferimento di Mertens in bianconero.

