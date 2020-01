Calciomercato Inter. Stando al Mirror, i nerazzurri vorrebbero prendere Pogba con un possibile, clamoroso, scambio tra i due club

Nonostante le rassicurazioni sull’incedibilità più volte ribadite dall’allenatore del Manchester, Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba continua ad animare le indiscrezioni di mercato riguardo una sua possibile cessione già a gennaio. Con il Real Madrid che pare essersi tirato indietro dalla corsa al francese e la Juventus che continua, sottotraccia, a tessere la tela per il possibile ritorno del centrocampista, la stampa inglese rilancia, oggi, un’ulteriore indiscrezione sul futuro di Pogba, coinvolgendo un altro club di Serie A, l’Inter.

L’ipotesi del Mirror

Non solo Vidal. Stando al Mirror, Antonio Conte rivuole con se anche Pogba, altro top player allenato ai tempi della Juve. Per accreditare l’ipotesi, il tabloid inglese ipotizza uno scenario fantasioso a dir poco.

Il Manchester United, infatti, è alla ricerca di una prima punta di peso per rinforzare un reparto offensivo privato, in estate, di Lukaku e Sanchez ceduti proprio all’Inter. Visti i buoni rapporti con la dirigenza nerazzurra, i Red Devils avrebbero individuato il profilo ideale in Lautaro Martinez. Per arrivare all’argentino, il Manchester sarebbe disposto a sacrificare Pogba. Si tratterebbe di una sorta di scambio alla pari, considerando che su Lautaro c’è una clausola di 110 milioni di euro.

Lautaro-Pogba, un’ipotesi inverosimile

A meno di clamorosi colpi di scena, l’ipotesi del Mirror è destinata a rimanere tale. Nonostante il gradimento di Conte per Pogba sembra davvero poco verosimile pensare che l’Inter possa privarsi di Lautaro Martinez, considerando la media realizzativa dell’argentino e soprattutto i margini di crescita del giocatore.

In più di un’occasione, Marotta e Zanetti hanno ribadito che Lautaro, ambito anche dal Barcellona su esplicita richiesta del connazionale Messi, è il presente e il futuro dell’Inter. Lo stesso attaccante, inoltre, ha avvalorato le dichiarazioni dei dirigenti confermando la sua volontà di restare in nerazzurro.

Per quanto riguarda Pogba, una sua cessione sembra un’ipotesi più praticabile. Il francese è verosimilmente scontento dello United e sta facendo di tutto per cambiare squadra. Gli acquirenti non mancano. Difficile, tuttavia, che la sua partenza possa avvenire a gennaio. Al momento, infatti, l’ex bianconero è fermo per infortunio ed è stato appena operato alla caviglia con uno stop previsto di almeno 40 giorni.

